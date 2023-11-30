حصاد الوزارات.. وزارة الصحة: 1699 سيارة إسعاف مجهزة بمحيط لجان الانتخابات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة الصحة: 1699 سيارة إسعاف مجهزة بمحيط لجان الانتخابات الرئاسية
المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة.. إنفوجراف
إنفوجراف.. طرق إبلاغ جهاز حماية المستهلك عن شكاوى ارتفاع أسعار السلع
مواعيد المترو اليوم بعد مدها ساعة.. إنفوجراف
وزارة التموين تمد المنافذ بالسلع الغذائية لصرف مقررات ديسمبر اعتبارا من غد
وزيرة البيئة تستقبل المغامر المصري على عبده بجناح مصرى بـ cop28 فى دبي
مرصد الأزهر: إذا كان إنكار إسرائيل معاداة للسامية فماذا عن الفلسطينيين أصحاب الأرض
البناء على زخم نجاح قمة شرم الشيخ تستكمله قمة الإمارات فى Cop28.. التفاصيل
فيديو.. وزيرة الهجرة: مشاركة الشباب بالانتخابات رسالة للعالم بوعى الشباب المصرى
وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للحصول على كارنيه واعظة متميزة
بيت العائلة المصرية فى لندن: أعلام وهدايا تذكارية أمام لجان الانتخابات
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