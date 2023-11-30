حصاد الوزارات.. وزارة الصحة: 1699 سيارة إسعاف مجهزة بمحيط لجان الانتخابات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة الصحة: 1699 سيارة إسعاف مجهزة بمحيط لجان الانتخابات الرئاسية