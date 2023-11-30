اليوم السابع
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الخميس، 30 نوفمبر 2023 06:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. وزارة الصحة: 1699 سيارة إسعاف مجهزة بمحيط لجان الانتخابات

الخميس، 30 نوفمبر 2023 05:05 م
حصاد الوزارات.. وزارة الصحة: 1699 سيارة إسعاف مجهزة بمحيط لجان الانتخابات وزارة الصحة - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

وزارة الصحة: 1699 سيارة إسعاف مجهزة بمحيط لجان الانتخابات الرئاسية

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