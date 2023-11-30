اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

إنفوجراف.. طرق إبلاغ جهاز حماية المستهلك عن شكاوى ارتفاع أسعار السلع

الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:20 م
إنفوجراف.. طرق إبلاغ جهاز حماية المستهلك عن شكاوى ارتفاع أسعار السلع انفوجراف
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين أو أى مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999
 
يُهيب جهاز حماية المستهلك بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار، وعدم المُغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الاستراتيجية منها، وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.
 
على جانب أخر أعلن جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس مجل إدارة الجهاز استمرار الجهود لضبط الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع ، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة،حيث يشن  الجهاز حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الانضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.
 
انفوجراف
انفوجراف

 







جهاز حماية المستهلك

شكاوى ارتفاع أسعار السلع

طرق شكاوى ارتفاع الأسعار

رقابة الأسواق

أسعار السلع الغذائية

خط ساخن لجهاز حماية المستهلك



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة