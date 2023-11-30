مصر تشارك بقوة فى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بالإمارات Cop28.. تفاصيل

كتبت منال العيسوي

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة فى قمة المناخ بالامارات البيئة ، اليوم الخميس تلبية لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الذي ستتولى بلاده الرئاسة المقبلة لمؤتمر الأطراف، وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي للمؤتمر.

كما تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP27، في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 ، الذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، وستركز باعتبارها القائد المشترك مع نظيرها الكندي للمشاورات غير الرسمية ، حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ، على الدفع بموضوع التمويل المناخي وتوصيل أصوات الدول الأطراف.

كما تساهم الدكتورة ياسمين فؤاد باعتبارها مسؤل المفاوضات في الوصول لاتفاق حول ملامح الهدف الجمعي الجديد للتمويل، إضافة إلى مشاركتها في الحدث الخاص بالحلول القائمة على الطبيعة في البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) باعتبارها رئيس الدورة الحالية للاتفاقية.

وستشارك وزيرة البيئة ، خلال تواجدها فى قمة الامارات في عدد من الفعاليات حول الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ ضمن المؤتمر، ومنها الحدث الخاص بتكرار النموذج المصري لحملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية، والحدث الوزاري للربط بين اطاري عمل تغير المناخ والتنوع البيولوجي 2030.

ستقوم مصر أيضا بعرض جهود الدولة المصرية خلال فترة ترأسها لمؤتمر المناخ COP27، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتحديث المساهمات المحددة وطنياً، حيث تم تحديد عام 2030 هدفاً للوصول إلى انتاج 42% من الطاقة المتجددة، وذلك بدلاً من عام 2035، وجهود تنفيذ برنامج "نوفي"، وما تم طرحه من حزم استثمارية خلال فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي.

وتشارك مصر فى قمة المناخ بالإمارات بجناح رسمي سيعرض فيه العديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات المختلفة، وعدد من الأحداث الجانبية وفقاً للأيام الموضوعية للمؤتمر، وذلك بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، وأيضا أحداث جانبية للرعاة ومؤسسات القطاع الخاص، والجامعات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، و عرض موقف العديد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال " COP27"، مبادرة "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع التحول المناخي ENACT "، حيث سيشهد المؤتمر عدد من الفعاليات الخاصة بتسريع الشراكة مع الأطراف المختلفة بها لتحقيق التكامل بين مواجهة تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، ومبادرة "العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمودAWARE "، وكذا "حلول مناخية للحفاظ على السلام".

وأعدت مصر قائمة للمشروعات الخضراء الذكية المشاركة فى قمة المناخ، التى تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة فى مدينة إكسبو دبى وتنطلق اليوم الخميس وتمتد حتى 12 ديسمبر 2023.

وتضم قائمة المشروعات الخضراء الذكية التى سيتم عرضها فى قمة المناخ، حوالى18 مشروعا من أفضل المشروعات التى تقدمت للمشاركة فى المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات مصر، وتم اختيارها من بين أكثر من 5600 مشروع.

وتنوعت المشروعات الخضراء الذكية التى سيتم عرضها فى قمة المناخ، من مشروعات الزراعة المناخية الذكية، و الحد من انبعاثات الكربون، و تقنية طبيعية مبتكرة لمعالجة المياه الجوفية الملوثة بالحديد، ومشروعات طاقة جديدة ومتجددة، ومدن مستدامة ، ونقل مستدام.

جدير بالذكر أنه توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مساء أول أمس للمشاركة فى القمة باعتبارها القائد المشترك للمفاوضات مع نظيرها الكندى .