اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 نوفمبر 2023 05:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة تستقبل المغامر المصري على عبده بجناح مصرى بـ cop28 فى دبي (صور)

الخميس، 30 نوفمبر 2023 04:46 م
وزيرة البيئة تستقبل المغامر المصري على عبده بجناح مصرى بـ cop28 فى دبي (صور) وزيرة البيئة تستقبل المغامر المصري على عبده
كتبت منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

د. ياسمين فؤاد : مشاركة المغامر المصرى بمؤتمر المناخ COP28 خطوة لتعزيز دور الشباب في القضايا الهامة ورفع الوعي بأهمية  المحافظة على البيئة

 

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المغامر والرحّالة المصري علي عبده، الذى وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على دراجة كهربائية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP28، حيث انطلقت رحلته الاستثنائية من جمهورية مصر العربية في الأول من أكتوبر 2023 ،  قطع خلالها مسافة تجاوزت 4000 كم خلال 58 يوما، زار فيها 40 مدينة عربية، مرورًا بالمملكة العربية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، قبل أن يختتم رحلته في دولة الإمارات.
 
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المغامر المصرى نظم خلال رحلته فعاليات وأنشطة في المدارس والجامعات والنوادي بهدف زيادة الوعي حول التحديات البيئية وأهمية العمل المناخي، خاصة بين الشباب، وذلك فى إطار جهوده كسفير للتنمية المستدامة، وسلط  الضوء خلال رحلته على مبادرات الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
واشارت وزيرة البيئة أن رحلة المغامر "الرحلة إلى قمة المناخ 28" تأتي برعاية رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) و جامعة الدول العربية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة البيئة، و بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويونيسف مصر، ومؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، ونادي السيارات والرحلات المصري، والمجلس العربي للشباب، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الشركات الخاصة في الدول التي تشملها الرحلة.
 
ولفتت الوزيرة إلى أن مشاركة المغامر  علي عبده في مؤتمر المناخ COP28  يعتبر خطوة لتعزيز دور الشباب في القضايا الهامة ورفع الوعي بأهمية التحرك للمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
 
جديراً بالذكر أن المغامر علي عبده يعد العربي الأول الذي يُسجل رقماً قياسياً على مركبة كهربائية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وأول عربي يسجل رقماً قياسياً على دراجة نارية، وكان المغامر المصرى قد نظم خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 "الرحلة إلى قمة المناخ 27”. وحقق فيها رقمًين قياسيًين على دراجة كهربائية داخل دولة جمهورية مصر العربية في رحلة جاب فيها كل محافظات مصر.
 
 
الرحّالة المصري علي عبده
الرحّالة المصري علي عبده

المغامر المصرى خلال رحلته فعاليات
المغامر المصرى خلال رحلته فعاليات

المغامر المصرى
المغامر المصرى

وزيرة البيئة تستقبل المغامر المصري على عبده
وزيرة البيئة تستقبل المغامر المصري على عبده

 







الرئيس السيسي

عبد الفتاح السيسي

السيسي اليوم

مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي اليوم

عبدالفتاح السيسي

السيسي

cop 28

مؤتمر المناخ

cop 28 uae

مؤتمر المناخ cop 28

cop 28 dates

مؤتمر المناخ 2023

كوب 28

أهداف مؤتمر المناخ

تغير المناخ

الامارت

مؤتمر المناخ بالامارات

اكسبو دبى

فاعليات مؤتمر المناخ

انعقاد مؤتمر المناخ

موعد مؤتمر المناخ

موعد انعقاد مؤتمر المناخ

جلسات مؤتم المناخ

قمة المناخ

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ

قمة الامارات

قمة الامارات للمناخ

قمة المناخ COP28

علي عبده

على عبده



الموضوعات المتعلقة

مصر تسلم الإمارات رئاسة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ.. الرئيس السيسى يشارك فى COP28 بدبى.. وزيرة البيئة تقود المفاوضات مع نظيرها الكندى للعمل المناخى.. وجناح مصرى رسمى لاستعراض أكثر من 18 مشروعا من 12 محافظة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 12:24 م

تمويل المناخ وآليات التنفيذ دور محورى لمشاركة وزيرة البيئة فى Cop28

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 01:41 م

وزيرة البيئة تتوجه للإمارات لتسليم رئاسة مؤتمر المناخ Cop28

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 08:58 ص

نقل التجربة المصرية بـCOP27 بشرم الشيخ لقمة المناخ الإمارات فى دبى.. وزيرة البيئة تعقد اجتماعات ثنائية مكثفة مع الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28.. وتترأس 70 وزيرا بجلسات التفاوض حول آليات التنفيذ لتمويل المناخ

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة