كلية القرآن بجامعة الأزهر تتوج بجائزة أفضل جهة قرآنية بالعالم من الأوقاف الكويتية

كتب لؤى على

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى كلية القرآن الكريم بطنطا برئاسة الدكتور عبد الفتاح خضر، عميد الكلية؛ بمناسبة تكريم الكلية وتتويجها بجائزة أفضل جهة قرآنية في خدمة كتاب الله ونشر تعاليمه على مستوى العالم خلال الاحتفالية الكبري التي نظمتها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت برعاية من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، وبحضور الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي في دورتها( 12 ).

وأشاد مجلس الجامعة بهذا التكريم الراقي لتلك القلعة العلمية كلية القرآن الكريم، والذي يعكس قوة ومتانة وأصالة جامعة الأزهر ويعزز مكانتها بصفتها الحارس الأمين علي القرآن الكريم في العالم منذ نحو( 1084) عاما من العطاء في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن كلية الشريعة الإسلامية بالكويت قامت بتكريم عميد كلية القرآن الكريم بعد القائه محاضرة حول الاعجاز القرآني بين الإيجاز والإطناب، والتي لاقت حضورًا كبيرًا، إضافة إلى زيارته لمركز الوسطية بالكويت والهيئة الكويتية لطباعة المصحف الشريف جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة المصحف بالأزهر الشريف الأستاذ بكلية القرآن الكريم بطنطا.

جدير بالذكر أن كلية القرآن الكريم كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، كما كانت سباقة في الحصول على شهادة تجديد الاعتماد في فبراير الماضي 2023م.