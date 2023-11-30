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مواعيد المترو اليوم بعد مدها ساعة.. إنفوجراف

الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:20 م
مواعيد المترو اليوم بعد مدها ساعة.. إنفوجراف مواعيد المترو
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع مواعيد المترو، وقيام أخر قطار مترو بالخطوط الثلاثة اليوم الخميس بعد زيادة ساعات العمل، حيث مدت الهيئة القومية للأنفاق ساعات عمل المترو لمدة ساعة، أيام الخميس فقط خلال شهر ديسمبر.
 
1. قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان فى تمام الساعة 12:40 صباحا.
2. قيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة فى تمام الساعة 12:35 صباحا .
3. قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة فى تمام الساعة 12:55 صباحا. 
4. قيام آخر قطار من محطة المنيب فى تمام الساعة 1:05 ص.
5. قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات 12:31 صباحا.
6. قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 1:05 ص.
7. سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 1:25 صباحا.
8. سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر فى تمام الساعة الواحدة صباحا .
9. سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة الواحدة صباحا .
 
مواعيد المترو
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