وزارة التموين تمد المنافذ بالسلع الغذائية لصرف مقررات ديسمبر اعتبارا من غد

كتب مدحت وهبة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد المنافذ بالسلع الغذائية، استعدادا لصرف مقررات التموين لأصحاب البطاقات التموينية، عن شهر ديسمبر 2023، اعتبارا من غد الجمعة، حيث يستفيد من منظومة دعم سلع البطاقات ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين .

على جانب آخر، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تتدخل بآليات من شأنها توفير سلعة السك بكميات كبيرة وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية مثل التعاقد على استيراد كميات كبيرة من السكر لتوفير السلعة في 1300 مجمع استهلاكي تابعين لوزارة التموين ومنتشرين على مستوى كافة محافظات الجمهورية بسعر 27 جنيها للكيلو.