اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التموين تمد المنافذ بالسلع الغذائية لصرف مقررات ديسمبر اعتبارا من غد

الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:00 م
وزارة التموين تمد المنافذ بالسلع الغذائية لصرف مقررات ديسمبر اعتبارا من غد السلع الغذائية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد المنافذ بالسلع الغذائية، استعدادا لصرف مقررات التموين لأصحاب البطاقات التموينية، عن شهر ديسمبر 2023، اعتبارا من غد الجمعة، حيث يستفيد من منظومة دعم سلع البطاقات ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين .
 
 
على جانب آخر، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية  تتدخل بآليات من شأنها توفير سلعة السك  بكميات كبيرة وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية مثل التعاقد على استيراد كميات كبيرة من السكر  لتوفير السلعة في 1300 مجمع استهلاكي تابعين لوزارة التموين ومنتشرين على مستوى كافة محافظات الجمهورية بسعر 27 جنيها للكيلو. 
 
 
 
 
 
 
 






وزارة التموين

السلع التموينية

أسعار السكر

مخزون السكر

السلع التموينية المدعمة

سلع تموين ديسمبر 2023



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة