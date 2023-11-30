اليوم السابع
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البداية من نيوزيلندا..

المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة.. إنفوجراف

الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:21 م
المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة.. إنفوجراف الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

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يدلى المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث يستمر الاقتراع على مدار ثلاثة أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر، وذلك من خلال التوجه المباشر من الناخبين في الخارج إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في الدولة التي يتواجدون بها.

ويحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وتعد دولة نيوزيلندا هي أول الدول التي يبدأ فيها التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا فيما تعد دول الساحل الغربي للولايات المتحدة أخر المناطق التي يجرى بها تصويت.

ويجرى تصويت الخارج في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة، ويشرف عليها رؤساء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

وتستخدم الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى برامج مصممة خصيصا للتسهيل على الناخب في التصويت، حيث تم مد البعثات المصرية في الخارج بعدد من الماسحات الالكترونية التى تقوم باثبات حضور الناخب واخطار الهيئة الوطنية بذلك لرفع اسم هذا الناخب من كشوف التصويت في الداخل منعا لازدواجية الاقتراع.

المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة






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