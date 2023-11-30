اليوم السابع
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خلال لقاءها شباب الدارسين بالخارج ..

فيديو.. وزيرة الهجرة: مشاركة الشباب بالانتخابات رسالة للعالم بوعى الشباب المصرى

الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:25 م
فيديو.. وزيرة الهجرة: مشاركة الشباب بالانتخابات رسالة للعالم بوعى الشباب المصرى السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة
كتب محمود راغب

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ضمن حملة "شارك بصوتك" لتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية 204، وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، خلال تواجدها بالعاصمة الفرنسية باريس، كلمة مسجلة للشباب أعضاء مركز وزارة الهجرة "ميدسي" لشباب المصريين بالخارج وسفرائه في معظم دول العالم، لاستعراض خطوات وجهود التحرك الخاصة بتشجيع الشباب والطلاب المصريين بالخارج في الدول المتواجدين بها، وحثهم على النزول للانتخابات ودعم السفارات خلال مرحلة الاقتراع ونقل الصورة حية لغرفة عمليات وزارة الهجرة موجهة الشكر لفريق العمل المشرف علي عمل المركز من الشباب، برئاسة مينا مكين، طالب الدكتوراه في القيادة الاستراتيجية والإبداع لتكنولوجيا النقل بالمملكة المتحدة.
 
وأضافت السفيرة سها جندي أن عدد أعضاء مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج يصل عددهم إلى نحو 2500 شاب وشابة، مهنئة المجموعة الجديدة من السفراء الذين قد تم اختيارهم وعددهم 21 ممثلا للمركز وسفيرا جديدا لوزارة الهجرة في 21 دولة حول العالم، مؤكدة أنه يجب أن يتم تشجيع الشباب على النزول والمشاركة بالانتخابات في رسالة للعالم أن الشباب المصري هو صانع مستقبل مصر وجزء مهم وأساسي من عملية اتخاذ القرار.
 
وأوضحت السفيرة سها جندي أن من الممكن أن يعمل هؤلاء الشباب أعضاء المركز مع السادة السفراء كمتطوعين لتنظيم العملية الانتخابية من خارج السفارة لدعم ومساعدة عملية الانتخاب في اللجان، فضلا عن نقل صورة حية لجميع اللجان المتواجدين فيها، في جميع الدول المقيمين بها وإرسالها لغرفة عمليات وزارة الهجرة لنقل صورة حقيقية لما يجرى في العملية الانتخابية بالخارج، هذا الاستحقاق المهم الذي سيتم خلالها اختيار قائد الدولة المصرية.
 
كما طالبت السفيرة سها جندي من الشباب أعضاء "ميدسي" عرض أفكار ومقترحات، لتشجيع الشباب والمصريين بالخارج على الخروج للمشاركة في الانتخابات في الدول المتواجدين بها.
 
ومن جانبه، نظم مينا مكين، منسق عمل مجموعة شباب مركز "ميدسي"، لقاء افتراضيًا لأعضاء مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج، للتشاور بشأن رسالة السيدة الوزيرة لهم، وتنظيم الجهود الخاصة بتشجيع الشباب والمصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية حتى تصل رسالة للعالم أن الشباب المصري قادر على صنع مستقبل وطنه الأم حتى لو كان مقيما بالخارج، إلا أنه سيمارس حق من حقوقه التي تمت أتاحتها له وهي التصويت بالانتخابات والمشاركة في الحياة السياسية في مصر، كما تم استعراض ما يمكن أن يقابلونه من تحديات والأسلوب الأمثل للتعامل معها.
 
ولمشاهدة كلمة السفيرة سها جندي لأعضاء مركز "ميدسي" من خلال الرابط التالي:
 
 






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