وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للحصول على كارنيه واعظة متميزة

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للحصول على كارنيه واعظة متميزة، وذلك لغير الحاصلات على الدورة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية، ودورة رائدات فكر، ودورة التميز الدعوي المشتركة بين الأوقاف والأزهر الشريف، حيث تعطى الأولوية في السفر سواء في القوافل الدعوية أو مرافقة بعثة الحج أو القوافل الداخلية والدورات المتقدمة والمشاركة الإعلامية بالطبع للأكثر تميزًا والحاصلات على أكبر قدر من الدورات والناجحات في أكبر عدد من المسابقات.