اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للحصول على كارنيه واعظة متميزة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:06 م
وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للحصول على كارنيه واعظة متميزة واعظات الأوقاف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للحصول على كارنيه واعظة متميزة، وذلك لغير الحاصلات على الدورة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية، ودورة رائدات فكر، ودورة التميز الدعوي المشتركة بين الأوقاف والأزهر الشريف، حيث تعطى الأولوية في السفر سواء في القوافل الدعوية أو مرافقة بعثة الحج أو القوافل الداخلية والدورات المتقدمة والمشاركة الإعلامية بالطبع للأكثر تميزًا والحاصلات على أكبر قدر من الدورات والناجحات في أكبر عدد من المسابقات.
 
وعليه تقرر فتح باب التقدم لجميع الواعظات الراغبات في الحصول على كارنيه واعظة متميزة ممن لم يسبق لهن الحصول عليه بشرط اجتياز الاختبار المقرر، علمًا بأن الاختبار سيكون في القرآن الكريم حفظ عشرة أجزاء على الأقل، مع إتقان التلاوة، وفقه العبادات، وإجادة اللغة العربية من خلال كتاب أساسيات اللغة العربية.

 







واعظات الاوقاف

وزارة الاوقاف

واعظات

وزير الاوقاف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة