اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 نوفمبر 2023 04:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

البناء على زخم نجاح قمة شرم الشيخ تستكمله قمة الإمارات فى Cop28.. التفاصيل

الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:55 م
البناء على زخم نجاح قمة شرم الشيخ تستكمله قمة الإمارات فى Cop28.. التفاصيل COP28
كتبت منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مصر تحرص على استكمال ما تم إحرازه من نجاحات ومخرجات خلال توليها رئاسة مؤتمر Cop27  على مدار عام، والتعاون الحثيث مع الرئاسة الإماراتية للمؤتمر الحالي COP28، للبناء على ما تم تحقيقه على مستوى التفاوض والمبادرات، منها العمل على تفعيل صندوق الخسائر والاضرار الذي تم إعلانه في شرم الشيخ العام الماضي، والعمل على الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، إلى جانب دفع مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT التي تم اطلاقها بشراكة مع الجانب الألماني خلال مؤتمر المناخ COP27، وبمشاركة ما يقرب من ٣٠ دولة.
 
وهناك عدد من الإجراءات التي نفذتها مصر على مدار العام الماضي،  من خلال التعاون بين وزارتى البيئة والخارجية وعدد من الوزارات المعنية، وعلى رأسها تحديث التعهدات الوطنية المقرر تنفيذها بحلول عام 2030،.
 
من ضمن هذه الإجراءات المتعلقة بالنجاحات التي حققتها رئاسة مصر لقمة المناخ كوب 27 سواء فيما يتعلق بالمشاورات التي سبقت القمة أو القرارات التي صدرت عن القمة، وخاصة القرار التاريخي بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، تم تحديد تاريخ 2030 لتنفيذ هدف الوصول لإنتاج 42% من الطاقة من الطاقة المتجددة (بدلا من عام 2035).
 
كما ضمت هذه النجاحات البدء في تنفيذ عملية تحديث شبكات نقل الكهرباء، فضلاً عن التوقيع عن عدد من الاتفاقيات لإنتاج الطاقة المتجددة تتجاوز الـ 1 جيجا وات، كما انضمت مصر لتحدي الميثان، حيث قامت وزارة البترول بإعداد قائمة بالمشروعات المطلوب تمولها لخفض انبعاثات الميثان في عملية انتاج البترول والغاز.
 
ومن خلال رئاستنا للمؤتمر، مصر التزمت بتسريع وتيرة التحول للنقل المستدام (منخفض الكربون)، حيث وقعت مع شركة سيمنز لإنشاء وتمويل خطوط القطاع الكهربائي السريع، كما استمرت في تنفيذ خطط النقل المستدام (مونوريل، المترو، تطوير منظومة الترام والسكك الحديدة في الإسكندرية، تطوير قطاعات النقل)، بالإضافة إلى حشد التمويل لبرنامج نوفي، مع الشركاء من بنك الإعمار الأوروبي EBRD وبنك التنمية الافريقي وبصفة خاصة لتسريع وتيرة التوسع في مجال الطاقة المتجددة، مع استغلال التمويل المقدم من عدد من شركاء التنمية لدفع التنفيذ، والدفع بتبادل الدين debt swaps ضمن الأدوات الفاعلة، وتطوير الري والزراعة لخفض الفاقد من المياه، بما في ذلك مشروعات تبطين الترع.
 
كما تم التوسع في دعم الفئات والمجتمعات الهشة لتعزيز قدرتها على التعامل مع آثار تغير المناخ، من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ نتائج مؤتمر شرم الشيخ COP27، ومنها تفعيل اللجنة المعنية بإعداد توصيات حول ترتيبات تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والاضرار، كما استضافة مصر لاجتماعين من اصل خمسة اجتماعات للجنة، وايضا تفعيل برنامج عمل خفض الانبعاثات، وتفعيل برنامج عمل الانتقال العادل، وتقديم توصيات لمؤتمر الأطراف بدبي.






الرئيس السيسي

عبد الفتاح السيسي

السيسي اليوم

مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي اليوم

عبدالفتاح السيسي

السيسي

cop 28

مؤتمر المناخ

cop 28 uae

مؤتمر المناخ cop 28

cop 28 dates

مؤتمر المناخ 2023

كوب 28

أهداف مؤتمر المناخ

تغير المناخ

الامارت

مؤتمر المناخ بالامارات

اكسبو دبى

فاعليات مؤتمر المناخ

انعقاد مؤتمر المناخ

موعد مؤتمر المناخ

موعد انعقاد مؤتمر المناخ

جلسات مؤتم المناخ

قمة المناخ

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ

قمة الامارات

قمة الامارات للمناخ

قمة المناخ COP28



الموضوعات المتعلقة

COP28 تقر تفعيل صندوق الخسائر والأضرار لدعم العمل المناخى

الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:34 م

الجامعة العربية: تحضيرات لعقد عدة فعاليات خاصة بالطاقة خلال "COP28"

الخميس، 30 نوفمبر 2023 02:25 م

مدير عام صندوق النقد الدولى: أتطلع للقاء الرئيس السيسى فى COP28 لدعم التعاون

الخميس، 30 نوفمبر 2023 02:17 م

COP28.. من شرم الشيخ إلى دبى خطوات جادة لمواجهة التغيرات المناخية.. 4 رسائل من جوتيريش.. الأمم المتحدة: الاهتمام بتفعيل صندوق الخسائر وتأمين 100 مليار دولار سنويا.. ومبادرات الزراعة المصرية الأولى

الخميس، 30 نوفمبر 2023 02:15 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة