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أخبار × 24 ساعة.. الصحة تبدأ تشغيل أول وحدة أشعة رنين مغناطيسي متنقلة

الأحد، 08 أكتوبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة تبدأ تشغيل أول وحدة أشعة رنين مغناطيسي متنقلة وزارة الصحة
إعداد سيد الخلفاوى

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