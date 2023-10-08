الرئيسية أخبار عاجلة أخبار × 24 ساعة.. الصحة تبدأ تشغيل أول وحدة أشعة رنين مغناطيسي متنقلة الأحد، 08 أكتوبر 2023 12:00 ص وزارة الصحة إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:- الجالية المصرية فى لندن تنظم وقفة أمام السفارة المصرية تأييدا لترشح الرئيس السيسى وزير الصحة: تقديم 90 ألفا و245 خدمة في المبادرات الرئاسية وزارة الصحة تبدأ تشغيل أول وحدة أشعة رنين مغناطيسي متنقلة الأزهر يحيي صمود الشعب الفلسطينى ويدعو الله أن يلهمهم الصمود فى وجه الطغيان تداول القمح بالبورصة المصرية للسلع للحد من ارتفاع الأسعار.. اعرف التفاصيل التموين: استمرار صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أكتوبر حتى نهاية الشهر وزارة التضامن تطلق حملة للتوعية بحقوق ذوى الإعاقة وتنشئ أول مكتبة إلكترونية التعليم: تسكين المعلمين الجدد على وظيفة معلم رياض أطفال وفصل وزير الرى: تطهير مصارف زراعية عمومية بطول 22 ألف كيلو متر سنويًا وزير التعليم العالى يعلن إنشاء صندوق دعم الموهوبين والمبتكرين بالعالم الإسلامى وزير الأوقاف: كثفنا الأنشطة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء صور.. وزير الرى يتفقد أعمال حماية مدينة شرم الشيخ من أخطار السيول "التموين" تستمر فى طرح السكر على البطاقات بـ12.6 جنيه للكيلو وزير الزراعة يوجه بتكثيف حملات التوعية بمنظومة تجميع وتدوير قش الأرز وزير الأوقاف لمديري مناطق الهيئة: الحفاظ التام على مال الوقف وتعظيم استثماراته حكاية وطن .. كيف اختصر محور كمال عامر أزمنة الرحلات بالجيزة؟ التعليم: تسليم العمل للمعلمين الجدد وفق العنوان المدون وقت التقدم للمسابقة التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد بالمديريات والإدارات وهذه الأوراق المطلوبة انخفاض أسعار الدواجن والكيلو يسجل 71 جنيها للمستهلك خليك واعى.. لا صحة لإيقاف صرف مقررات التموين منتصف أكتوبر الجارى (إنفوجراف) اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخبار مصر اليوم الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. "مصر بلا غارمات".. مبادرة رئاسية منحت عن 5784 غارمة الحرية الجمعة، 06 أكتوبر 2023 10:55 م أخبار × 24 ساعة.. صرف مساعدات عاجلة للمتضررين من الطقس السيئ بمطروح الجمعة، 06 أكتوبر 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تطبيق إلكترونى لميكنة جلسات الغسيل الكلوى الخميس، 05 أكتوبر 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. الصحة: مشتقات البلازما تساهم فى علاج أكثر من 80 مرضا الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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