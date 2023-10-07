اليوم السابع
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الجالية المصرية فى لندن تنظم وقفة أمام السفارة المصرية تأييدا لترشح الرئيس السيسى

السبت، 07 أكتوبر 2023 06:38 م
الجالية المصرية فى لندن تنظم وقفة أمام السفارة المصرية تأييدا لترشح الرئيس السيسى الجالية المصرية فى لندن
كتب محمود راغب

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نظم أبناء الجالية المصرية فى لندن وقفة السبت 7 أكتوبر للاحتفال بنصر اكتوبر المجيد، وتجمع حشد كبير من نساء ورجال وشباب الجالية ورددوا الأغانى الوطنية التى تحمل فى طياتها حب الوطن والانتماء وتمجد بطولات جنود مصر البواسل، واستمرت الوقفة ما يقرب من 5 ساعات لم يكل فيها الحضور من الهتاف بتحيا مصر.
 
وخلال الوقفة استمر تدفق المواطنين لإمضاء استمارة تأييد ترشح السيد / عبدالفتاح السيسى للرئاسة.
 
وفى هذا السياق، قالت ماجدة صقر نحن نبعث اليوم بأقوى رسالة تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى لإكمال عملية البناء والتنمية وحماية أمن الوطن وحدوده. 
 
ويقول جلال دردير إن وجود أبناء الجالية المصرية اليوم يعبر عن حبهم للوطن الأم وحرصهم على تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى وسوف نستمر فى حملة تأيدنا حتى نتحقق من استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسى فى زيادة البلاد للأمن والاستقرار.
 
ويضيف عبدالله هلال ان مشاركة مختلف الجمعيات فى هذه الوقفة انما يمثل وحدة ابناء الوطن فى حبهم للوطن الام وسوف نستمر فى حملة تأيدنا حتى نتحقق من استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسى فى زيادة البلاد للامن والاستقرار.

الجالية المصرية

السفارة المصرية

تاييد الرئيس



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