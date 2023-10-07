اليوم السابع
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السبت، 07 أكتوبر 2023 03:51 م
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"التموين" تستمر فى طرح السكر على البطاقات بـ12.6 جنيه للكيلو

السبت، 07 أكتوبر 2023 03:00 م
"التموين" تستمر فى طرح السكر على البطاقات بـ12.6 جنيه للكيلو البطاقات التموينية
كتب مدحت وهبة

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طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ الصرف وفروع المجمعات الاستهلاكية لإتاحة السلع لأصحاب البطاقات التموينية، ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، حيث يتم طرح السكر بسعر 12.6 جنيه للكيلو على البطاقات، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.
 
واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات بتوجيهات من القيادة السياسية، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة فى تفادى أى أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كافة السلع الغذائية.
 
على مدار الـ 9 سنوات الماضية شهد ملف منظومة التموين والتجارة الداخلية تطورات كبيرة خاصة فيما يتعلق بمنظومة السلع الاستراتيجية والتموينية فى ظل توجيهات القيادة السياسية الحالية بتطوير الشركات والمصانع التابعة للدولة لزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز المخزون لكافة السلع الأساسية، حيث قامت وزارة التموين والتجارة بتطوير المصانع المنتجة للسلع الاستراتيجية مما ساهم فى زيادة معدلات الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج.

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اسعار السكر

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اسعار السكر بمنافذ التموين

السكر على بطاقات التموين



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