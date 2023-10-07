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خليك واعى.. لا صحة لإيقاف صرف مقررات التموين منتصف أكتوبر الجارى (إنفوجراف)

السبت، 07 أكتوبر 2023 02:39 م
خليك واعى.. لا صحة لإيقاف صرف مقررات التموين منتصف أكتوبر الجارى (إنفوجراف) لا صحة لإيقاف صرف مقررات التموين منتصف أكتوبر الجارى

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قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري نتيجة إجراء تحديث للنظام على ماكينات صرف السلع، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التموين، أنه لا صحة لإيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري نتيجة إجراء تحديث للنظام على ماكينات صرف السلع.

وشددت على انتظام صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر الجاري حتى نهاية الشهر لكل المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون إيقاف، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بكل الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة.

ناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

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