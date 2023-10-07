‫صور.. وزير الرى يتفقد أعمال حماية مدينة شرم الشيخ من أخطار السيول

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم السبت منظومة حماية مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء من أخطار السيول فى إطار احتفالات مصر بانتصارات السادس من أكتوبر لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية بمحافظة جنوب سيناء.

قال سويلم أن هذا المشروع يعد الأضخم من نوعه في مجال الحماية من أخطار السيول علي صعيد كافة محافظات مصر ، وتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تناهز الـ 1.50 مليار جنيه ، حيث يسهم هذا المشروع الضخم فى تخفيف مخاطر السيول والعواصف المطرية علي مدينة شرم الشيخ ومنشآتها الحيوية والقرى والمنتجعات السياحية .

وأشاد سويلم الى مجهودات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ هذا المشروع العملاق ، والذى يوضح إهتمام الدولة المصرية الكبير بملف السيول ، وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول ، مشيرا للتنسيق الدائم بين أجهزة الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى العديد من مشروعات الموارد المائية بالمحافظات المختلفة .

وأضاف أن أعمال الحماية تتألف من 15 بحيرة صناعية و 9 سدود بطاقة تخزينية إجمالية 6.60 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى 10 حواجز توجيه ، و 13 بربخ خرسانى عند التقاطعات مع الطرق الرئيسية ، و 13 قناة صناعية لتصريف مياه الأمطار بإجمالى أطوال تناهز الـ 60 كيلو متر .

وتفقد الدكتور سويلم كل من بحيرة 2 وبحيرة 3 " بأبعاد 800 متر - 700 متر وعمق ٦ متر وبسعة تخزينية 900 ألف متر مكعب”.

كما تفقد قناة رقم 10 والتى يصل طولها إلى 19 كيلومتر وبعرض 15 متر وارتفاع 3 متر، و سد رقم 7 (بطول 800 متر وعرض 42 متر وارتفاع 10 متر وبسعة تخزينية 6.20 مليون متر مكعب).