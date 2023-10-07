اليوم السابع
Ads
السبت، 07 أكتوبر 2023 01:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد بالمديريات والإدارات وهذه الأوراق المطلوبة

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:42 م
التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد بالمديريات والإدارات وهذه الأوراق المطلوبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التعاقد مع المعلمين الجدد سيكون من خلال المديريات والإدارات التعليمية، موضحة أن أبرز الأوراق المطلوبة والتى تقدم بها أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الماضية تضمنت فيش وتشبيه وشهادة الميلاد وأصل شهادة الخدمة العسكرية للبنين وشهادة تأدية الخدمة العامة للبنات وأصل شهادة المؤهل الدراسى، كما ستكون شهادة اجتياز الاختبار البدنى والذى عقد فى إحدى الجهات أحد أوراق مسوغات التعيين للمعلمين، الجدد، إضافة إلى الاستعلام الأمنى.

ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة ٣٠ ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.


التربية والتعليم

قرارات المعلمين الجدد

قرارات تعيين المعلمين الجدد

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

تسكين المعلمين الجدد

أوراق التعاقد مع المعلمين الجدد

مسوغات التعيين للمعلمين الجدد



الموضوعات المتعلقة

رئيس تطوير المناهج: مؤتمر وزير التربية والتعليم شرح خطة العمل للعام الدراسي

الخميس، 28 سبتمبر 2023 05:45 م

آخر استعدادات التربية والتعليم بالمنيا للعام الدراسى الجديد

الخميس، 28 سبتمبر 2023 01:00 ص

التربية والتعليم تعلن ضوابط العام الدراسى الجديد.. فصل الطالب حال غيابه عن المدرسة و5 درجات مخصصة للحضور.. والوزارة توجه المدارس بالاستعداد الجيد ومتابعة الفصول لاستقبال الطلاب الأسبوع المقبل

الأحد، 24 سبتمبر 2023 08:00 ص

وزارة التربية والتعليم: وصول الكتب للمديريات والإدارات التعليمية وتسليمها للطلاب في الأسبوع الأول.. جارٍ الانتهاء من طباعة الكتب المطورة لتلاميذ المرحلة الابتدائية.. والاستعانة بالتابلت للدراسة بالثانوية

السبت، 23 سبتمبر 2023 12:00 ص

التربية والتعليم: الدراسة 30 سبتمبر والقنوات التعليمية ستعمل بشكل مختلف هذا العام

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 11:17 م

وزير التربية والتعليم يتابع الاستعداد للعام الدراسى الجديد من الإسكندرية

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:29 م

إجراء حركة تنقلات فى بعض الوظائف القيادية بمديرية التربية والتعليم بالغربية

السبت، 09 سبتمبر 2023 02:52 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة