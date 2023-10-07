التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد بالمديريات والإدارات وهذه الأوراق المطلوبة

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التعاقد مع المعلمين الجدد سيكون من خلال المديريات والإدارات التعليمية، موضحة أن أبرز الأوراق المطلوبة والتى تقدم بها أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الماضية تضمنت فيش وتشبيه وشهادة الميلاد وأصل شهادة الخدمة العسكرية للبنين وشهادة تأدية الخدمة العامة للبنات وأصل شهادة المؤهل الدراسى، كما ستكون شهادة اجتياز الاختبار البدنى والذى عقد فى إحدى الجهات أحد أوراق مسوغات التعيين للمعلمين، الجدد، إضافة إلى الاستعلام الأمنى.

ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة ٣٠ ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.