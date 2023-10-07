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وزارة الصحة تبدأ تشغيل أول وحدة أشعة رنين مغناطيسي متنقلة

السبت، 07 أكتوبر 2023 06:05 م
وزارة الصحة تبدأ تشغيل أول وحدة أشعة رنين مغناطيسي متنقلة اشعة رنين مغناطيسي
كتب وليد عبد السلام

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أطلقت وزارة الصحة والسكان، أول وحدة أشعة رنين مغناطيسي متنقلة يوم الإثنين الماضي، لتحسين جودة الخدمات التشخيصية، وللتدخل الفوري في حال الطوارئ بالمستشفيات.
 
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد وحدات الأشعة المتنقلة وصل إلى 4 وحدات، متضمنة وحدة للرنين المغناطيسي، وثلاثة وحدات للأشعة المقطعية.
 
 
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم تقديم خدمة الأشعة المقطعية لـ2531 مواطن من خلال وحدات الأشعة المقطعية المتنقلة، والتي تمركزت أمام مستشفيات الفيوم العام، والسويس العام، وجمصة العام بمحافظة الدقهلية، والفشن بمحافظة بني سويف، ومستشفيى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة، وهليوبوليس بمحافظة القاهرة، وذلك منذ منتصف شهر أغسطس وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضيين.
 
 
ومن جانبه أشار الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه تم توفير 9 أجهزة أشعة تتضمن أشعة عادية ومقطعية وأجهزة موجات فوق صوتية وتحميض ديجيتال، وتم توزيعها على مستشفيات حميات طنطا وبيلا المركزي وسنورس المركزى وأبو النمرس وصدر الخارجة، لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري.
 
 
وقال الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة والسكان للأشعة، إنه تم المرور على أقسام الأشعة بـ 7 مستشفيات في محافظتي المنوفية والبحيرة، للوقوف على مدى الجاهزية الطبية وإعطاء التوصيات اللازمة للارتقاء بجودة الخدمات التشخيصية المقدمة.
 
 
وأضاف «فوزي» أنه تم ترخيص 46 منشأة طبية تتضمن 5 منشآت حكومية، و41 خاصة تقدم خدمات الأشعة بمختلف المحافظات، وذلك ضمن عمل اللجان الفنية لترخيص المنشآت الطبية التي تضم أجهزة أشعة فنية.
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 ‏وذكر «فوزي» أنه تم عقد 3 دورات تدريبية لـ 60 طبيبا في تخصصات الأسنان والعظام بمختلف المحافظات على أسس الوقاية من الأشعة، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك وفقاً لأحكام القانون 59 لسنة 1960.

وزارة الصحة

أشعة رنين مغناطيسي

الخدمات التشخيصية

المستشفيات



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