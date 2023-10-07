التعليم: تسكين المعلمين الجدد على وظيفة معلم رياض أطفال وفصل

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المعلمين الجدد الذين سوف يتسلمون العمل خلال الأسبوع الجارى، وسيتم تسكينهم على وظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال ومعلم مساعد "معلم فصل"، موضحة أن سد العجز فى الصفوف الأولى رياض الأطفال والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائي مهم، حيث إن هذه المرحلة تشهد تطبيق نظام التعليم الجديد وتحتاج إلى دعم بشرى من أعضاء هيئة التدريس، كما سيتم تدريب المعلمين الجدد على المناهج المطورة وطرق التدريس الحديثة.

ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.