التعليم: تسليم العمل للمعلمين الجدد وفق العنوان المدون وقت التقدم للمسابقة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تسليم العمل للمعلمين الجدد سيكون وفق العنوان الثابت للمعلم فى بطاقة الرقم القومي ومحل إقامته وقت التقديم على المسابقة، موضحة أن تحقيق الاستقرار الوظيفى للمعلم مهم توفيرا للنفقات وأيضا وفق شروط المسابقة لأن كل من تقدم على المسابقة كان وفق بياناته المدونة فى البطاقة حتى لا يطلب النقل من مكان لآخر ومن ثم يترتب عليه حصول عجز فى مدارس على حساب أخرى.

وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين " مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.