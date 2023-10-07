وزير الرى: تطهير مصارف زراعية عمومية بطول 22 ألف كيلو متر سنويًا

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن جميع المشروعات التى تنفذها الوزارة حاليا فى مجال المياه تهدف لخدمة المزارعين فى المقام الأول، وضمان توفير جميع الاحتياجات المائية التى يتطلبها القطاع الزراعى فى مصر.

وأضاف سويلم أن الوزارة تطهر سنويا 33 ألف كيلو متر من الترع بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم قبل فترة أقصى الاحتياجات القيام بوضع خطة عاجلة لتطهير كافة أطوال الترع المصابة والتي تم خلالها تطهير حوالى 16800 كيلومتر من الترع.

وأوضح أن الوزارة تواصل التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقى الخصوصية وإتخاذ اللازم نحو تطهيرها حال الحاجة لذلك لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية.

كما تعمل الوزارة على صيانة منظومة الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى ، حيث تقوم هيئة الصرف سنويا بتطهير مصارف زراعية عمومية بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر ل 4444 مصرف، وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى 10 مليون متر مكعب.

كما يتم تنفيذ أعمال الصرف المغطى بالأراضي القديمة وإحلال شبكات الصرف المغطى النة انتهى عمرها الافتراضى ، حيث تم خلال العام المائى السابق الإنتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام 89 ألف فدان ، ومن المستهدف خلال العام المائى القادم تنفيذ الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان.