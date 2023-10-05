أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تطبيق إلكترونى لميكنة جلسات الغسيل الكلوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-
الصحة: إصدار إنذارات بتلافى السلبيات لـ4600 منشأة طبية خاصة خلال يوليو وأغسطس
مرصد الأزهر: 31 عملية إرهابية بأفريقيا أسفرت عن 757 قتيلا و120 مصابًا
صرف 35% من مقررات تموين شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات فى أول يومين
تجديد الثقة فى الدكتور حسين درويش قائما بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث
وزير التموين: مؤتمر حكاية وطن كشف حساب لما أنجزته الدولة فى عهد الرئيس السيسى
التعليم تحدد محذوفات مادة التربية الدينية للمرحلة الابتدائية.. اعرف التفاصيل
وزير الرى: تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بتكلفة 1.5 مليار جنيه
تعرف على مشروعات مصر لمساعدة دول حوض النيل فى مجال المياه
الإفتاء للمتربحين من الدين: ضرر تعلمهم المشوَّه أكبر من نفعه
انخفاض نسبة التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية من 12% لـ 0.4%
الصحة: تطبيق إلكتروني لميكنة جلسات الغسيل الكلوي
"الزراعة" تصدر مجلتها الشهرية.. عدد خاص بمناسبة احتفالات أكتوبر
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