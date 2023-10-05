اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أكتوبر 2023 12:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تطبيق إلكترونى لميكنة جلسات الغسيل الكلوى

الخميس، 05 أكتوبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تطبيق إلكترونى لميكنة جلسات الغسيل الكلوى وزارة الصحة - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-

الصحة: إصدار إنذارات بتلافى السلبيات لـ4600 منشأة طبية خاصة خلال يوليو وأغسطس

مرصد الأزهر: 31 عملية إرهابية بأفريقيا أسفرت عن 757 قتيلا و120 مصابًا
صرف 35% من مقررات تموين شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات فى أول يومين
تجديد الثقة فى الدكتور حسين درويش قائما بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث
وزير التموين: مؤتمر حكاية وطن كشف حساب لما أنجزته الدولة فى عهد الرئيس السيسى
التعليم تحدد محذوفات مادة التربية الدينية للمرحلة الابتدائية.. اعرف التفاصيل
وزير الرى: تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بتكلفة 1.5 مليار جنيه
تعرف على مشروعات مصر لمساعدة دول حوض النيل فى مجال المياه
الإفتاء للمتربحين من الدين: ضرر تعلمهم المشوَّه أكبر من نفعه

 


الزراعه الرى

الازهر

الزراعه

مرصد الازهر

التموين

التعليم العالى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة