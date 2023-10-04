اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:42 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير العمل يشهد حلف "اليمين القانونية" لـ 39 مفتشاً جديداً

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:29 ص
وزير العمل يشهد حلف "اليمين القانونية" لـ 39 مفتشاً جديداً وزير العمل يشهد حلف اليمين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد وزير العمل حسن شحاتة ،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجيدة ، حلف "اليمين القانونية" لـ 39 مفتش عمل من 9 محافظات، وذلك قبل إستلام مهامهم كمفتشي عمل ، وذلك في إطار حرص وزارة العمل على استقرار مناخ العمل وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج 'عمال و أصحاب عمل ".  
 
وبحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء ، أوضح الوزير أن "الوزارة" تَضخ اليوم دماءً جديدة من مفتشي العمل في المديريات،مطالباً المفتشين الجُدد بأن يكونوا نواة لجيل جديد يتصف بالسمعة الطيبة ،والإخلاص في العمل لتحسين صورة الوزارة لدى الرأي العام، ..مشدداً على مفتشى العمل بالمديريات على تفعيل آليات عملهم خلال التفتيش على المنشآت ، للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية ،من أجل توفير بيئة عمل آمنة ،مع تحسين الصورة المجتمعية عن اجهزة العمل الميدانية،و توضيح دورها الهام التى تقوم به بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمة أفضل.
 
يجدر بالذكر أن نص اليمين القانونية كانت : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص، وألا أفشي سرا من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلع عليه بحكم وظيفتي وحتى بعد ترك العمل، والله على ما أقول شهيد" ..ويمثل المفتشين الجدد 9 مديريات عمل هى : القاهرة ، والدقهلية، والاسكندرية ، وجنوب سيناء ، وسوهاج ، والجيزة ، وأسوان ، والأقصر ، وبني سويف..وحضر مراسم حاف اليمين عدد من قيادات الوزارة .
 
وزير العمل يشهد حلف اليمين القانونية لـ 39 مفتشاً جديداً (1)
وزير العمل يشهد حلف اليمين القانونية لـ 39 مفتشاً جديداً

وزير العمل يشهد حلف اليمين القانونية لـ 39 مفتشاً جديداً (2)
وزير العمل يشهد حلف اليمين القانونية لـ 39 مفتشاً جديداً

وزير العمل يشهد حلف اليمين القانونية لـ 39 مفتشاً جديداً (3)
وزير العمل يشهد حلف اليمين القانونية لـ 39 مفتشاً جديداً 

وزير العمل يشهد حلف اليمين القانونية لـ 39 مفتشاً جديداً (4)
وزير العمل يشهد حلف اليمين القانونية لـ 39 مفتشاً جديداً 

وزير العمل يشهد حلف اليمين القانونية لـ 39 مفتشاً جديداً (5)
وزير العمل يشهد حلف اليمين القانونية لـ 39 مفتشاً جديداً 

وزير العمل يشهد حلف اليمين القانونية لـ 39 مفتشاً جديداً (6)
وزير العمل يشهد حلف اليمين القانونية لـ 39 مفتشاً جديداً

وزير العمل يشهد حلف اليمين القانونية لـ 39 مفتشاً جديداً (7)
وزير العمل يشهد حلف اليمين القانونية لـ 39 مفتشاً جديداً 

 


وزير العمل

مفتشين العمل

حسن شحاته



الموضوعات المتعلقة

وزارة العمل: ملتقى توظيف فى الإسكندرية يوفر 9900 فرصة عمل للشباب

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:35 ص

وزارة العمل: توفير وظائف لـ7 ملايين و267 ألفا و140 مواطنا خلال 10 سنوات

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 01:00 م

وزارة العمل تستعد لسوق العمل الرقمى بـ4 مشروعات لتقديم خدماتها إلكترونيا.. إطلاق أول قاعدة بيانات رقمية للعمالة غير المنتظمة تجريبيا فبراير المقبل.. والبوابة الجيومكانية تتيح حصرا لفرص العمل على مستوى الجمهورية

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 07:00 ص

وزارة العمل تستحدث تدريبات مهنية على وظائف المستقبل.. تفاصيل

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة