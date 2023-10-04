اليوم السابع
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وزارة الصحة: وفاة سيدة كل دقيقتين فى العالم بسبب سرطان عنق الرحم

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:43 ص
وزارة الصحة: وفاة سيدة كل دقيقتين فى العالم بسبب سرطان عنق الرحم احصائية سرطان عنق الرحم
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان : عالميا تموت سيدة كل دقيقتين بسبب سرطان عنق الرحم .
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن الاستبيانات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية متاحة من خلال عدد من الطرق والتى تتضمن موقع وزارة الصحة أو من خلال الخط الساخن أو التوجة لأقرب وحدة صحية .
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه بناء على الاستبيان يتم معرفة إذا كان هذا الشخص لدية عوامل خطورة للإصابة بالأورام ثم ينتقل للمرحلة الثانية من الفحوصات.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن لأى مواطن فوق سن الـــ 18 عاما إجراء الاستبيان الطبى.
 
وأضافت أنه يتم توفيرالبرتوكولات العلاجية الخاصة بالعلاج ذات التأثير العالى والفاعلية الكبيرة في ظل آثار جانبية أقل.
 
 
عالميا تموت سيدة كل دقيقتين بسبب سرطان عنق الرحم
عالميا تموت سيدة كل دقيقتين بسبب سرطان عنق الرحم
 

الصحة

الاورام السرطان

سرطان عنق الرحم



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