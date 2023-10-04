اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 01:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انخفاض نسبة التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية من 12% لـ 0.4%

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:47 م
انخفاض نسبة التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية من 12% لـ 0.4% صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
كتب مدحت وهبة

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على مدار السنوات الماضية نجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي في التصدي لمشكلة تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمواد المخدرة من خلال حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، وانخفضت نسبة التعاطي بين سائقى المدارس  من 12% عام 2017 الى 0.4% نتيجة تكثيف حملات الكشف.
 
ويستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة عن طريق مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
كما يتم أيضا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة ،خاصة المحافظات التي يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب و يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

حكاية وطن

التضامن

صندوق مكافحة الإدمان

سائقي الحافلات المدرسية

تعاطى المخدرات لسائقي المدارس



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