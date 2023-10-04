التعليم تحدد محذوفات مادة التربية الدينية للمرحلة الابتدائية.. اعرف التفاصيل

محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حذف بعض الأنشطة بالدروس بما لا يؤثر على أهداف تلك الدروس أو محتواها العلمى، كما تم حذف بعض الدروس من الطبعة الجديدة عن طبعات الأعوام السابقة في مناهج التربية الدينية الإسلامية والمسيحية للمرحلة الابتدائية من الصف الأول الى الصف الخامس طبعة عام 2023 / 2024



وجاءت المحذوفات كالتالي: بالنسبة للتربية الدينية الإسلامية

الصف الأول الابتدائي المحور الأول من أكون : في مجال العقيدة تم حذف درس الشهادة، وفي مجال العبادات تم حذف قصة آداب الاستئذان.

الصف الثالث الابتدائي المحور الثاني العالم من حولي : في مجال السير والشخصيات تم حذف درس زيد بن ثابت

الصف الرابع الابتدائي المحور الأول اكتشف ذاتى: في مجال العقيدة حذف الدرس الثالث بديع صنع الله تعالى في الإنسان، وفي المحور الثاني في مجال العقيدة تم حذف الدرس الثاني بديع صنع الله تعالى في الكون ، وفي مجال السير والشخصيات تم حذف الدرس الثالث الارقم بن أبي الأرقم

الصف الخامس الابتدائي المحور الأول اكتشف ذاتي : في مجال السير والشخصيات تم حذف الدرس الثالث معجزة الرسول مع أم معبد ، المحور الثاني علاقتي بالآخرين في مجال العقيدة حذف الدرس الثاني شكر الله تعالى على النعم قصة صاحب الجنتين، وفي مجال السير والشخصيات تم حذف الدرس الثالث زيد بن أرقم الغلام الصادق.