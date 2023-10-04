اليوم السابع
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‫ "الزراعة" تصدر مجلتها الشهرية.. عدد خاص بمناسبة احتفالات أكتوبر

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:25 م
‫ "الزراعة" تصدر مجلتها الشهرية.. عدد خاص بمناسبة احتفالات أكتوبر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد العاشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر اكتوبر ، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان"، حيث احتفي هذا العدد بالذكرى الخمسين لحرب اكتوبر المجيدة.
 
وسلط العدد الضوء على القرارات العاجلة التي اتخذها الرئيس السيسي لتخفيف العبء عن كاهل الفلاح، والاجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة لتنفيذ تلك الاجراءات.
 
واحتفى العدد بذكرى مرور خمسين عاما على حرب اكتوبر المجيدة، واطلاق وزير الزراعة، أكبر قافلة سلع غذائية تحت شعار سيناء في القلب، كذلك ملف خاص، حول الرئيس السادات بطل الحرب والسلام ونشأته في قرية ميت أبو الكوم، وأهم ما نشرته الصحف العالمية حول الانتصار العظيم.
 
كما يبرز هذا العدد ايضا جهود وزارة الزراعة لدعم وتنمية "سيدة الريف".. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية.. وكيف جسدتها السينما والتليفزيون في الاعمال الفنية.
 
وفي هذا العدد أيضا ملف خاص حول جهود تنمية الثروة السمكية في مصر، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، فضلا عن حوار خاص مع اللواء طارق الشربيني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وابحاث المياه الجوفية.
 
كما نقدم للمزارع خلال هذا العدد أهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها خلال شهر اكتوبر للحصول على افضل انتاجية من المحاصيل.

الزراعة

نصر اكتوبر

احتفالات اكتوبر

المراة الريفية



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