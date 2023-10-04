تجديد الثقة فى الدكتور حسين درويش قائما بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث

كتب محمد صبحى

أصدر الدكتور أيمن عاشور - وزير التعليم العالى والبحث العلمى - قرارا بتجديد تعيين الدكتور حسين درويش قائماً بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث من 18-10-2023 ولحين 26-7-2024 أو لحين انتهاء إجراءات شغل الوظيفة ايهما أقرب.

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية الدور المجتمعي للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وتعزيز المشاركة الفعالة فى خدمة المواطنين وتقديم الرعاية الطبية وتنظيم القوافل الخدمية، لافتًا إلى أن المشاركة المجتمعية تعد من أهم وظائف المؤسسات التعليمية والبحثية؛ لقدرتها على تقديم حلول تساهم فى بناء المجتمع وحل مشكلاته، وكذا توظيف الإمكانات المادية والخبرات البشرية التى تمتلكها مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى لخدمة المواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة للدولة.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث إلى تنظيم المركز قافلة طبية إلى مركز إطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك من خلال لجنة التنمية المجتمعية برئاسة الدكتور نبيلة عبد المقصود.

وأشار درويش إلى أن تنظيم القافلة الطبية جاء استمرارًا للدور المجتمعي للمركز في تقديم كافة أوجه الدعم لأهالي القرى الأكثر احتياجًا؛ لإجراء الكشف الطبى على المواطنين وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان.

وأوضح القائم بعمل رئيس المركز القومي للبحوث أن القافلة تضمنت أطباء في عدة تخصصات مختلفة، منها: الأمراض الباطنية، الأمراض الجلدية، الأطفال، أمراض النساء والتوليد، أمراض القلب، ذوي الاحتياجات الخاصة، المخ والأعصاب، والرمد، لافتًا إلى قيام الأطباء بالكشف على المرضى والتشخيص، كما تم صرف الأدوية اللازمة مجانًا من صيادلة المركز القومي للبحوث.

وأضاف الدكتور حسين درويش أنه رافق القافلة الطبية العيادة المجهزة المتنقلة الخاصة بالمركز القومى للبحوث (عيادة الأمراض الباطنية والنساء)، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من القافلة 3700 مريض.