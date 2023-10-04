تعرف على مشروعات مصر لمساعدة دول حوض النيل فى مجال المياه

كتبت أسماء نصار

تعمل مصر جاهدة لتحقيق المزيد من التعاون مع كافة الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الإقتصادي وضمان الإزدهار بالقارة الإفريقية، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التى تخدم أهداف التنمية بالقارة الإفريقية.

‎أوضح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تُقدم بالفعل كافة أشكال الدعم للدول الأفريقية الشقيقة من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة بالعديد من هذه الدول في مجالات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية وسدود حصاد مياه الأمطار لتوفير المياه النقية للمواطنين لإستخدامات الشرب وتربية الثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية ، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر بدولتى جنوب السودان والكونغو الديموقراطية.

‎وأوضح سويلم أن هناك العديد من مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل والتى قامت مصر خلالها بإنشاء سدود بدول حوض النيل مثل خزان جبل الاولياء وخزان خشم القربة وسد الروصيرص وخزان اوين وسد جوليوس نيريرى ، بالاضافة لإنشاء محطات وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها 28 محطة فى جنوب السودان و 180 بئر جوفى فى كينيا و 12 محطة بالكونغو و 10 آبار بالسودان و 75 بئر فى اوغندا و 60 بئر فى تنزانيا ، وإنشاء 2 مرسى نهرية و 4 خزانات أرضية بجنوب السودان ، و 28 خزان أرضى و 5 سدود فى اوغندا ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان .

‎كما تم تنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى اوغندا ، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الافريقية ، وتوفير دورات تدريبية ل 1650 متدرب من 52 دولة إفريقية ، وذلك بتكلفة اجمالية 100 مليون دولار لهذه المشروعات .