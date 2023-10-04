اليوم السابع
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وزير التموين: مؤتمر حكاية وطن كشف حساب لما أنجزته الدولة فى عهد الرئيس السيسى

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 04:17 م
وزير التموين: مؤتمر حكاية وطن كشف حساب لما أنجزته الدولة فى عهد الرئيس السيسى وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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ثمن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الجهود التي تمت لإنجاح. "مؤتمر حكاية وطن "بحضور  الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية، لافتًا إلي أن المشروعات التي تم عرضها تؤكد الإنجاز الكبير في كافة المجالات ،كما أن حرص الرئيس السيسي علي التعقيب خلال استعراض الإنجازات يؤكد مدي إهتمام الرئيس  بمتابعة كافة المشروعات المتعلقة بحياة المواطن، ويتابع سيادته بشكل مستمر الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية وسبق ووجه سيادته بضرورة استمرار وجود مخزون من كافة السلع الأساسية تكفي 6 أشهر.
 
وأضاف المصيلحي ان مؤتمر "حكاية وطن" تميز بالشفافية والمصارحة مع المواطن فهو كشف حساب عن ما أنجزته الدولة المصرية في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحتي يكون لدي المواطن الوعي الكامل بما تم تحقيقه علي أرض الواقع من مشروعات في مختلف قطاعات الدولة المختلفة، حيث قدم المؤتمر ما شهدته مصر من مشروعات وإنجازات غير مسبوقة تمت في وقت قياسي، كما أكد مؤتمر "حكاية وطن" حرص الدولة المصرية علي تفعيل المشاركة المجتمعية والمصارحة والشفافية وتعزيز الحوار الوطني، بالإضافة الي استعراض جهود الحكومة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن كلمة  الرئيس السيسي خلال المؤتمر حملت العديد من الرسائل المهمة ورؤية الدولة في الفترة المقبلة.
 

وزير التموين

مؤتمر حكاية وطن

الرئيس السيسى

مخزون السلع الاساسية



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