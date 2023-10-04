وزير الرى: تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بتكلفة 1.5 مليار جنيه

كتبت أسماء نصار

كشف الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري والرى أنه تم تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية بإستثمارات تصل إلى 1.50 مليار جنيه.

‎أضاف سويلم أنه يتم تأهيل المنشآت المائية مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أعمال إحلال وتأهيل للمنشآت المائية بتكلفة اجمالية 12.20 مليار جنيه منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث تم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل بتكلفة 6.50 مليار جنيه، وتأهيل قناطر فم الإبراهيمية وقنطرة زفتى وحجز اللاهون وقنطرة جمجرة بتكلفة 500 مليون جنيه، والعمل على تأهيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة بتكلفة 1.30 مليار جنيه، وإنشاء سحارات بتكلفة 1 مليار جنيه، ومنشآت خدمية مثل الكبارى بتكلفة 3 مليارات جنيه، كما تم عمل حصر وتقييم لعدد 47 ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات لتحديد مدى احتياجها للتأهيل أو الإحلال أو الصيانة.

‎وفى مجال صيانة محطات الرفع تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 6.40 مليار جنيه ، حيث تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد عدد 45 محطة لخدمة زمامات 7.10 مليون فدان، وتأهيل وتوفير المهمات الكهرومكيانيكية لرفع كفاءة المحطات ، وحسم مشاكل بعض النقاط الساخنة مثل محطات وادى النقرة بكوم أمبو بأسوان ، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار ، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات ، ومن أبرز المحطات التى تم تنفيذها محطات رفع الدشودى والخيرى وشريشرا وتروجا بتكلفة مليار جنيه بتمويل من صندوق تحيا مصر ، ومن المستهدف تنفيذ اعمال عل المدى القريب بتكلفة 6.30 مليار جنيه تتضمن إنشاء محطات “النصر 5 - قلابشو - الحامول - سمتاى”، وطرح عملية توريد 22 وحدة طوارئ كهرباء وديزل لتدعيم مراكز الطوارئ ، وطرح توريد وتركيب 23 ماكينة تنظيف شبك ‎أعشاب لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء.