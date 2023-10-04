اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 01:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الإفتاء للمتربحين من الدين: ضرر تعلمهم المشوَّه أكبر من نفعه

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:53 م
الإفتاء للمتربحين من الدين: ضرر تعلمهم المشوَّه أكبر من نفعه دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت دار الإفتاء إن ما نراه اليوم من سلوك بعض المتعلمين من غير المتخصصين بتحويل العِلم الشرعي ليصبح أشبه بالسلعة المعروضة في مقابل أجر باهظ، فضلًا عن منح شهادات وهمية للدارسين من إجازات ودبلومات، واختراع ألقاب كالأكاديميات والمعاهد وغير ذلك مما لا أثر له على أرض الواقع، كل ذلك إنما يَزيد مَن لم يتعلموا العلم الشرعي الأصيلَ جرأةً على الخوض فيما ليس لهم به علم؛ فيكون ضرر تعلمهم المشوَّه أكبر من نفعه.
 
ولا عِبرة باختراع المصطلحات والتلاعب الألفاظ بحيث يُطلق على الفتوى أو السؤال المتعلِّق بالدين اسم "استشارة دينية" أو غير ذلك، فما هو إلا التفاف من المُجِيب طمعًا في نَيْلِ الأجر مقابل بيان الحكم الشرعي، فالفتوى أو الاستشارة الدينية إنما هي إخبار عن حكم الله -عزَّ وجلَّ- في الأمور الحياتية المختلفة. 
 
والأَولى بهؤلاء الذين يتربحون من مسائل الدين أن يكونوا أكثر ورعًا وزهدًا في الدنيا، وأن يتَّبعوا نَهج الأنبياء والمرسلين ومَن تبعهم بإحسانٍ في التعفف عن أموال الناس وأكلها بالباطل، فهذه السُّنَّة النبوية أَولى بالاتباع والتطبيق من سُننٍ أخرى ظاهرة يزايدون الناس عليها.

دار الافتاء

فتوى

فتاوى

الافتاء



الموضوعات المتعلقة

مستشار المفتى: محاور المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء تستجيب لمتطلبات العصر

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:29 ص

ما هى أحقية الزوج فى مرتب زوجته ومعرفة ذمتها المالية؟ دار الإفتاء تجيب

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 05:00 ص

دار الإفتاء تستعدُّ لمؤتمرها العالمي الثامن بمشاركة علماء 90 دولة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 11:06 ص

حكم الزكاة على الأموال الموجودة ببطاقة المشتريات الائتمانية.. الإفتاء توضح

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 10:50 ص

ما حكم الزكاة فى مال الميراث قبل استلامه؟.. دار الإفتاء تجيب

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة