حصاد الوزارات..وزير الرى يفتتح فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه

إعداد - محمد جاد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الرى يفتتح فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه

الهجرة: المستفيدون من خدمات المركز المصرى الألمانى وصلوا لنحو 28 ألفا

المدارس تبدأ اليوم تقييم الطلاب فى اختبارات شهر أكتوبر

وزارة العمل: ندوة للتوعية بأحكام قانون العمل فى الإسماعيلية

وزارة التعليم العالى تلاحق الكيانات الوهمية وتغلق كيانًا وهميًا بالقاهرة

وزير التعليم يصل كفر الشيخ لتفقد عدد من المدارس ومتابعة انتظام الدراسة

وزير الصحة يعلن خارطة الطريق لخطة العمل للحد من السمنة بالجمهورية

وزير الرى: رفع توصيات أسبوع القاهرة السادس للمياه حدث تحضيرى لمؤتمر المناخ COP28

قرار جديد من التموين لتداول المعادن الثمينة والتصدير.. اعرف التفاصيل

وزيرة البيئة تلقى كلمة مصر بقمة "برازافيل" لمواجهة أخطار التغيرات المناخية

وزارة العمل: ختام برامج تدريب مجانية لشباب بنى سويف على 5 مهن

وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير ميناء دمياط البحرى

وزارة الصحة: تطعيم 6.5 مليون طفل سنويا ضد الالتهاب السحائى

البيئة: متابعة على مدار الساعة لإحكام السيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة

وزير الصحة: معدل انتشار الأوبئة فى غزة وارد بسبب ارتفاع عدد الوفيات ونقص الخدمات

الزراعة: إطلاق 10 منافذ متحركة فى 8 محافظات لبيع البيض بأسعار مخفضة.. صور

وزارة التعليم تعلن عن المسابقة الثقافية الكبرى لنشر الفكر الدينى المعتدل

وزارة التضامن تؤكد استمرار صرف معاشات أكتوبر لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

وزارة التعليم تعلن مواصفات امتحان شهر أكتوبر فى العلوم للصفوف الابتدائية

وزير الرى يفتتح المعرض المقام على هامش أسبوع القاهرة للمياه

وزير التعليم يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بمحافظة كفر الشيخ

وزارة الأوقاف: 48 ندوة فى التثقيف الفقهى والإفتاء و31 درسًا منهجيًّا للواعظات

وزير الطيران يلتقى وزير النقل اليمنى لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

وزير الرى يترأس اجتماع المجلس الاستشارى المصرى الهولندى