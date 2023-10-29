وزارة الصحة: تطعيم 6.5 مليون طفل سنويا ضد الالتهاب السحائى

كتب ــ وليد عبد السلام

أكد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤن الطب الوقائى، أن منظمة الصحة العالمية وضعت خطة استراتيجية للتخلص من المرض بحلول 2030 .

وقال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤن الطب الوقائى خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المنعقد الآن للاحتفال باليوم العالمى للالتهاب السحائى، أن الاستراتيجية العالمية تستهدف القضاء على الأوبئة المتعلقة بالمرض فضلا عن الحد من الإصابة بالالتهاب السحائى بنسبة 50% وتقلل الوفيات بنسبة 70% .

وأضاف الدكتور عمرو قنديل، أن منظمة الصحة العالمية تستهدف الحد من الإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن مصر تعمل وفق الاستراتيجية العالمية لمواجهة التهاب السحائى، مشيرا إلي أن معدل الإصابة في مصر 8 حالات لكل 100 مليون، وتابع: لا توجد أى إصابات خلال العشر سنوات الماضية.

وأوضح أنه يتم التطعيم ضد مرض الدرن في أول 40 يوما في الولادة، مضيفا أنه يتم تطعيم 6.5 مليون طفل سنويا فى مراحل التعليم الأولى ضد الالتهاب السحائى، لافتا إلي أن هناك 26 دولة فى أفريقيا بها حوالى 450 مليون يتم تطعيم المسافرين لها ضد الالتهاب السحائى وهو ما يضطرنا لتطعيم 600 الف شخص سنويا ضد الالتهاب السحائى .