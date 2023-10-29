الهجرة: المستفيدون من خدمات المركز المصرى الألمانى وصلوا لنحو 28.800 ألفا

استعرضت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرًا حول منجزات المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منذ إنطلاق أعمال المركز فى نوفمبر 2020- وحتى أغسطس 2023، يتضمن عدد المستفيدين ونوع الخدمات التى يقدمها المركز، ومن بينها النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفى الصحيح لهم فى أسواق العمل بالداخل والخارج خاصة سوق العمل الألمانى، وإدماج العائدين من الخارج فى المجتمع المصرى اقتصاديًا واجتماعيًا.

من جانبها، أكدت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، أن المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يمثل من إحدى الركائز الأساسية للوزارة لخلق البدائل الآمنة فى إطار جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تلك الظاهرة التى تأرق العالم لسنين طويلة، ويعد المركز نموذجا يحتذى به فى التعاون المثمر بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الهجرة والحكومة الألمانية ممثلة فى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة والتعاون عبر الشراكات الاستراتيجية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المركز يقوم بتوفير دورات تدريبية وتأهيلية بمواصفات الدولية وأيضا يتم تنظيم جلسات النصح والإرشاد من خلال فريق عمل المركز لدعم الشباب لإيجاد المسار الوظيفى الصحيح للشباب المصرى لسوق العمل الخارجى لنضمن لهم هجرة آمنة أو العمل داخل وطنهم عقب تأهيلهم الجيد، فضلا عن إدماج العائدين من الخارج فى المجتمع المصرى اقتصاديًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى المساهمة فى الخفض من أسباب الهجرة غير الشرعية عن طريق التوعية بمخاطرها، ومعاونة من يرغب فى الحصول على فرص عمل أو تدريب خارج مصر من خلال توفير المعلومات اللازمة لذلك، حيث يقع المشروع تحت برنامج دعم الحكومة الألمانية للتنمية الاقتصادية المستدامة والتوظيف فى مصر.

وأكدت السفيرة سها جندى أنه سيتم مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع الدول، وخاصة دول الاتحاد الأوروبى، وبالطبع ألمانيا على وجه التحديد واتضح ذلك جليا فى تطوير رؤية شاملة لتجربة الهجرة بأكملها من خلال تنفيذ المشروعين: المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وبرنامج THAMM الذى يُنفذ بتمويل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبى، حيث تستثمر مصر هذه الجهود فى مبادرات مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تدريب الشباب وتمكينهم وتوفير فرص عمل فى الأسواق المحلية والأجنبية.

ووجهت الوزيرة الشكر لكل أعضاء المركز المصرى الألمانى، وأضافت أنه يلعب دورا مهما لتنظيم دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف، فى إطار تأهيل الشباب ضمن مبادرة «مراكب النجاة» بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وشددت على حرص وزارة الهجرة على إعطاء كل الدعم الممكن للمركز ليتمكن من أداء المهام المنوط بها على أكمل وجه، مؤكدة على أن هناك أهمية قصوى للتوسع فى أنشطة المركز والترويج الكبير له بين مختلف أوساط المصريين بمختلف اتجاهاتهم، سواء خريجى الجامعات وأصحاب المؤهلات العليا أو أصحاب المهن والحرف المختلفة، بل وإنشاء نماذج مماثلة له مع أكثر من دولة وذلك ليكون المركز دليلا إرشاديا لهم للهجرة إلى ألمانيا والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عقد دورات تدريبية لتأهيل وإعداد المصريين الذين يريدون الهجرة حتى يتمكنوا من التأقلم بشكل سريع مع تلك المجتمعات الجديدة، وتنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات.

وتضمن التقرير إجمالى المستفيدين من الخدمات التى يقدمها المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، ووصل عدد المستفيدين من إجمالى الخدمات المقدمة إلى 28.800، منهم 2949 تلقوا تدريبات مهنية مختلفة، وعدد 5757 حصلوا على إرشادات وظيفية، بجانب 2243 تلقوا إرشادات عامة، وعدد 1154 تلقوا إرشادات شخصية، وتلقى نحو 12,857 جلسات إرشادية أولية، وتقديم خدمات إعادة إدماج لعدد 608 فرد.

وتابعت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة أن المركز استطاع تطبيق مبدأ التدريب من أجل التشغيل، من خلال توفير نحو 4254 فرصة عمل للشباب بسوق العمل الداخلى، وإجمالى من توفر لهم فرص عمل وتدريبات مهنية بألمانيا 225 شابا، وهذا ما يعكس الدور الفاعل للمركز فى إطار ما تقوم به وزارة الهجرة من جهود لخلق البدائل الآمنة والمستدامة للشباب لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.