البيئة: متابعة على مدار الساعة لإحكام السيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة

كتبت ـ منال العيسوي

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بتشديد الرقابة والمتابعة لإحكام السيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة بالتعاون مع الوزارات المعنية للتصدي لأى حرائق يتم رصدها سواء في المخلفات الزراعية بأنواعها أو البلدية، والحد من تراكمات المخلفات لتفادي اشتعالها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، وتشديدها على تكثيف أعمال توعية المزارعين والمواطنين خلال الفترة الحالية بأضرار الحرق على البيئة والصحة العامة، وتأكيدها على استعداد الوزارة المستمر على تقديم المساعدة والدعم الفني اللازم في هذا الشأن للحفاظ على المكتسبات والنجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية .

وفى هذا الصدد قام الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة، بجولة ميدانية بمحافظات القليوبية ، وخلال الجولة تم رصد عدة حرائق مخلفات زراعية بالطريق الزراعي نطاق مراكز قها، وطوخ وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة والسيطرة عليها، كما تم رصد موقع تجميع مخلفات بلدية مشتعل وعلى الفور تم التواصل مع مسئولي محافظة القليوبية وتوجيه المعدات للسيطرة على الحريق وتبريد المخلفات قبل رفعها ونقلها إلى موقع التخلص.

كما قام العربى يرافقه مسئولو الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالمنصورة وقيادات مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، بمتابعة محاور المنظومة بمحافظة الدقهلية حيث تم رصد عدة حرائق مخلفات زراعية وتم السيطرة عليها بواسطة المزارعين ، كما تم رصد حرق مكشوف لكميات كبيرة من صاج براميل و إطارات الكاوتش ، بمنطقة بندر مدينة غمر وعلى الفور تم الاتصال بالدفاع المدني والسيطرة على الحريق ، كما تم اكتشاف كمية كبيرة مخزنة لبراميل كانت تحتوي على سوائل خطرة، وعلى الفور تم الاتصال بالنجدة وتحرير محضر بقسم الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتم تحويل المخالفات المرصوده الى النيابة لتوقيع العقوبات المقرره تجاه المتسببين وجارى متابعة الموقف بالمنطقة للتأكد من استقرار الاوضاع .

ومن ناحية أخرى، قام الدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة بتنفيذ زيارة ميدانية لمحافظة الشرقية، يرافقه مدير فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية وممثلي وزارة الزراعة، ومديري الإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية بمتابعة محاور المنظومة بمركزي بلبيس والزقازيق، وذلك نظرا لارتفاع حجم الحصاد للارز بهم، ولمواجهة أى عمليات حرق مكشوف للمخلفات الزراعية، حيث تم تفقد عدد من القرى بالمركزين شملت (ميت ربيعه ، واولاد سيف، وبردين، والغار، بيرلى، غزالة، صفط -،الطاهرة ،الشوبك)، بالإضافة إلى تفقد الوضع بمنطقة بنى شبل، والنوبة والدهاشنة وتم رصد عدد من الحرائق بهذه القرى، وعلى الفور تم السيطرة عليها من خلال اللجان المشكلة للسيطرة على اعمال الحرق المكشوف ، وفريق الحماية المدنية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين. وتم التشيديد على قيام جميع المحاور بتكثيف اعمال التوعية والمرور على جميع القرى وفقا لتقارير التنبؤ بالانذار المبكر وتقارير رصد الحرائق بواسطة الأقمار الصناعية .

كما قام الدكتور عصام عامر رئيس قطاع شئون الفروع بوزارة البيئة، بالمرور والمتابعة على طريق بنها الحر ثم التوجه إلى محافظة الغربية مركزى طنطا وكفر الزيات ، كما تم متابعة محاور المنظومة بمحافظه البحيرة ، وقد تم المرور علي مركزي إيتاي البارود ودمنهور ومتابعه موقف الحصاد وتجميع وفرم قش الأرز، حيث بلغت نسبه الحصاد 95% من المساحه المنزرعه هذا العام، وتلاحظ قيام الفلاحين بفرم قش الأرز لاستخدامه كعلف للمواشي ،وتم رصد بعض الحرائق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفى سياق متصل، قام الدكتور محمد صلاح معاون الوزيرة للشئون القانونية، بمتابعة محاور المنظومة بمحافظتي القليوبية والغربية وتم رصد عدد من وقائع حريق للمخلفات على جوانب الطريق والترع وتم السيطرة عليها من خلال المحاور المختصة وبتعاون من الأهالي ، وتمت التوعية بخطورة حرق قش الأرز وأهمية الاستفادة منه والتنبيه على الأهالي بعدم الحرق والتخلص الأمن من تلك المخلفات ،وتوضيح العقوبات المقررة حيال المخالفين.