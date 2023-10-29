الزراعة: إطلاق 10 منافذ متحركة فى 8 محافظات لبيع البيض بأسعار مخفضة.. صور

كتبت أسماء نصار

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، 10 منافذ متحركة إلى 8 محافظات، محملة بأطباق بيض المائدة بسعر 115 جنيه للطبق، للمساهمة في مبادرة الدولة لخفض الأسعار.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي بضخ كميات كبيره من بيض المائده مع الالتزام الكامل بالأسعار المعلنة وفقا لمبادرة خفض الاسعار، وضروره ان يكون للوزاره دور إيجابي حقيقي ملموس في خفض الاسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بضخ كميات كبيره من السلع والمنتجات الغذائيه ذات جوده عاليه وباسعار تنافسيه ضمن مبادره الوزاره خير مزارعنا لاهالينا.

وتفقد صالح صباح اليوم، والدكتور حسن فولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المنافذ المتحركه وعددها 10 منافذ قبل إطلاقها، لافتا الى ان تلك المنافذ سستوجه الى محافظات: الاسكندريه، البحيره، الغربيه، كفر الشيخ، الدقهلية، القليوبية، الجيزه، القاهرة لبيع بيض المائده للمواطنين بسعر الكرتونه 115 جنيه، بدون حلقات تسويقيه لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع المحليات بالمحافظات، لتمركز السيارات في المناطق الأكثر كثافة والميادين العامة المزدحمة بالمواطنين.

وأكد صالح، أن تلك المنافذ مستمره في ضخ كميات كبيره من بيض المائده بشكل مستمر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق توازن داخل الأسواق، مشيرا إلى أن الوزارة لديها 8 محطات لإنتاج بيض المائده بإجمالي إنتاج 320 مليون بيضه سنويا.