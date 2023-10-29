وزير التعليم يصل كفر الشيخ لتفقد عدد من المدارس ومتابعة انتظام الدراسة

كتب ــ محمود طه حسين

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، إلى مقر ديوان عام محافظة كفر الشيخ، وذلك لتفقد عدد من المدارس ومتابعة انتظام العام الدراسى 2023/2024.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، واللواء حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأشرف عبد الونيس عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمد صلاح مدير الإدارة المركزية للصيانة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، والعقيد أيمن كمال نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس محمد الصواف مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والدكتور علاء جودة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ولفيف من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المدارس بالمحافظة، كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد.