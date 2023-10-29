‫وزير الرى يترأس اجتماع المجلس الاستشارى المصرى الهولندى

كتبت ـ أسماء نصار

ترأس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماع المجلس الاستشارى المصرى الهولندي على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأشاد سويلم بالتعاون الطويل الممتد منذ السبعينات وحتى الآن بين مصر وهولندا، والذى تم خلاله تبادل المعرفة بين البلدين في مجال إدارة المياه، ودعم العديد من المشروعات في مصر مثل مشروعات الصرف المغطى، وتطوير الرى وإنشاء روابط مستخدمى المياه، وتطوير الخطة القومية للموارد المائية، ومشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR) .

وأشار سويلم الى تشابه الموقف المائي فى مصر وهولندا وما تواجهه كلا البلدين من تحديات متشابهة تخص الدلتاوات وحماية الشواطئ وإدارة المناطق الساحلية، مضيفا أنه جارى العمل على تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية لتعزيز التعاون فى مجالات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، ومعالجة المياه ، والمياه والزراعة، مؤكدا على التطلع لمواصلة تنفيذ كل بنود مذكرة التفاهم وزيادة بنودها .