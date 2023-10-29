اليوم السابع
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وزارة التعليم تعلن عن المسابقة الثقافية الكبرى لنشر الفكر الدينى المعتدل

الأحد، 29 أكتوبر 2023 12:50 م
وزارة التعليم تعلن عن المسابقة الثقافية الكبرى لنشر الفكر الدينى المعتدل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن المسابقة الثقافية الكبرى، ومسابقة الثقافة المسيحية، لجميع الطلاب بالمدارس وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية، أنه فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لنشر الفكر الدينى المعتدل، وتصحيح الأفكار الخاطئة، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية تعلن الوزارة عن بدء العام الخامس من المسابقة الثقافية الكبرى، ومسابقة الثقافة المسيحية.

 

وأوضحت وزارة التعليم، أنه يتم تسليم الأعمال المشاركة فى المسابقة الثقافية الكبرى إلى توجيه اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك فى الإدارة التابع لها الطالب أو العامل بها الزميل، أما العاملون بالمديريات التعليمية فتسلم أعمالهم إلى توجيه عام اللغة العربية والتربية الدينية بالمحافظة.

 

وأضافت الوزارة، أن جوائز المسابقة مقدمة للمتسابقين الفائزين من وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية، كما تقدم جائزة مالية لمدير المديرية ومدير الإدارة التعليمية اللتين تحققان أكبر عدد من الفائزين على مستوى الجمهورية.







وزارة التربية والتعليم

المسابقة الدينية الكبرى

المسابقة الكبرى فى التربية الدينية



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