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وزارة التعليم تعلن مواصفات امتحان شهر أكتوبر فى العلوم للصفوف الابتدائية

الأحد، 29 أكتوبر 2023 02:04 م
وزارة التعليم تعلن مواصفات امتحان شهر أكتوبر فى العلوم للصفوف الابتدائية امتحانات - أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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حددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات شهر أكتوبر فى مادة العلوم للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس» للعام الدراسي الحالي 2023/2024، موضحة أنه يتم تخصيص زمن الاختبار جزء من الحصة نصف ساعة، مشيرا إلي أن درجة الاختبار 15 درجة تتضمن 3 أسئلة و8 مفردات  كالتالي:
 
- السؤال الأول: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة بإجمالي 6 درجات. 
 
- السؤال الثاني: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة بإجمالي 6 درجات . 
 
- المستوي الثالث: مقالي بسيط 2 مفردة  ويتم تخصيص درجة ونصف للمفردة الواحدة بإجمالي 3 درجات .






وزارة التربية والتعليم

مواصفة امتحان العلوم لشهر أكتوبر

مواصفة امتحان مادة العلوم للرابع الابتدائي

اختبار شهر أكتوبر



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