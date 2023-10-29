وزير الصحة: معدل انتشار الأوبئة فى غزة وارد بسبب ارتفاع عدد الوفيات ونقص الخدمات

كتب ـ وليد عبد السلام

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن معدل انتشار الاوبئة في غزة وارد بسبب ارتفاع عدد الوفيات ونقص الخدمات الطبية والعلاجية، وتابع : سنكون مستعدين للعمل على محورين، الأول هو تأمين المصريين من عدوى الأمراض، والثانى الاستعداد لتقديم كامل الدعم للأخوة في غزة وذلك لتقليل وطأة نقص الخدمات .

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للالتهاب السحائى : مستعدون للترصد وتقديم كامل الدعم لأهالينا بقطاع غزة وسد نقص الخدمات الطبية والعلاجية .

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن مصر بها جهاز منظم للترصد الوبائى ما يجعلنا مطمئنين دائما، لافتا إلي أن مستوى التطعيمات ضد الأمراض المعدية مرتفع والاستجابة قوية، وتابع : برنامج التطعيمات القومى على أعلى مستوى من التجهيز لتحصين المصريين من الأوبئة .

وكان الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤن الطب الوقائى أكد أن منظمة الصحة العالمية وضعت خطة استراتيجية للتخلص من المرض بحلول 2030 .

وقال الددكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤن الطب الوقائى، أن الاستراتيجية العالمية تستهدف القضاء على الأوبئة المتعلقة بالمرض فضلا عن الحد من الاصابة بالالتهاب السحائى بنسبة 50% وتقلل الوفيات بنسبة 70% .

وأضاف الدكتور عمرو قنديل، أن منظمة الصحة العالمية تستهدف الحد من الاصابة بالمرض، مشيرا إلي أن مصر تعمل وفق الاستراتيجية العالمية لمواجهة التهاب السحائى، لافتا إلي أن معدل الاصابة في مصر 8 حالات لكل 100 مليون، وتابع: لا توجد أى إصابات خلال العشر سنوات الماضية .