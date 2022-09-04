الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. التعليم: تخصيص يوم رياضى للطلاب بالعام الدراسى الجديد الأحد، 04 سبتمبر 2022 12:00 ص التربية والتعليم إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. التنمية المحلية: 420 وظيفة لأبناء محافظة الشرقية بالتعاون مع القطاع الخاص الصحة: تكرار الحمل يؤدي إلى وفاة سيدة من بين كل 7 نساء الصحة : لقاح الأنفلونزا السنوى يستغرق أسبوعين لتكوين المناعة الصحة: الدولة تنفق 100 مليون جنيه سنويا لتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا الكهرباء: إنشاء 4 محطات محولات في الصعيد بتكلفة 3 مليارات جنيه التعليم: من رسب فى الثانوية يؤدى الامتحان العام المقبل فى مواد الرسوب فقط الصحة: الإصابة بالأنفلونزا تتسبب فى حدوث مضاعفات تصل للوفاة التعليم: تخصيص يوم رياضى للطلاب بالعام الدراسى الجديد الصحة: المصابون بكورونا لا يكتسبون مناعة من العدوى لفترة طويلة برقم الجلوس.. اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة التعليم: تظلمات الثانوية العامة دور ثان متاحة لمن رسب فى الامتحان تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. ما أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى؟ تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. ننشر رابط موقع التنسيق لتسجيل الرغبات الإسكان: طرح محال وصيدليات للبيع بالمزاد العلنى بمدينة القاهرة الجديدة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. معامل جامعة القاهرة تواصل استقبال الطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. اعرف قائمة الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية غدا ارتفاع طفيف بالحرارة وطقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 34 درجة التعليم العالى: إطلاق تنسيق الدبلومات الفنية وإتاحته خلال الأسبوع الجارى وزير التعليم العالى: منظومة جديدة لتحقيق التكامل بين المستشفيات الجامعية والصحة التعليم العالى: ندرس وضع نظام موحد لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية معهد الفلك: هزة أرضية على بعد 135 كم بقوة 3.72 ريختر جنوب شرق مطروح وزير الأوقاف: الاجتهاد له ضوابط ويحتاج لتأهيل وليس كل واعظ فقيها.. صور وزير الأوقاف: جار مراجعة الأبحاث المشاركة بمؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية التعليم العالى: تشكيل برامج للجامعات وفقا للاحتياجات الخاصة بسوق العمل وزير التعليم العالى: دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لإدخال الابتكار بمنظومة التعليم الزراعة تعلن تجديد اعتماد المعمل المركزى لفحص البذور من المنظمة الدولية ISTA التموين تعلن طرح مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات وزيرة التضامن: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع قبل نهاية الشهر الجارى.. صور اخبار مصر اخبار مصرية اخبار مصر اليوم اهم الاخبار التعليم اخبار التعليم اليوم السابع بلس الامتحانات الثانوية العامة الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: مخزون السلع الاستراتيجية بالأسواق يتجاوز 6 أشهر السبت، 03 سبتمبر 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. التموين: معرض "أهلا مدارس" مستمر حتى 10 سبتمبر الجمعة، 02 سبتمبر 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: تخفيضات "أهلا مدارس" تبدأ من 25% الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من دوائين للأطفال الأقل من عامين الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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