التموين تعلن طرح مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات

كتب ــ مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن مناقصة محدودة رقم 4 لسنة 2023/2022 لتوريد زيت خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد"، وأن جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء المقبل والتسليم خلال الفترة من 5 إلى 30 أكتوبر 2022 ومن 1 الى 25 نوفمبر 2022 وذلك لطرحه على بطاقات التموين ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .