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تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. ننشر رابط موقع التنسيق لتسجيل الرغبات

السبت، 03 سبتمبر 2022 09:54 ص
تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. ننشر رابط موقع التنسيق لتسجيل الرغبات تنسيق الجامعات
كتب محمد صبحى

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ينشر اليوم السابع رابط موقع التنسيق الالكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية تسجيل الرغبات ضمن أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق التى تبدأ اليوم  وتستمر حتى يوم الاربعاء 7 سبتمبر الجارى لاستقبال رغبات طلاب الثانوية العامة.. http://www.tansik.egypt.gov.eg/
 
وانطلقت اليوم السبت أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق حيث أكد مكتب التنسيق أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب. 
 
ويتاح أمام الطلاب تسجيل الرغبات من خلال جهاز الحاسب الآلى الشخصى للطالب المزود بالإنترنت على مدار الـ 24 ساعة، أو من خلال معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، حيث توفير الفنيين والإداريين لمساعدة الطلاب خلال تسجيل الرغبات.
 

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اليوم السابع بلس



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