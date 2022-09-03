تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. معامل جامعة القاهرة تواصل استقبال الطلاب

كتب محمد صبحى

توافد عشرات طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق ، على معامل تنسيق كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لتسجيل الرغبات ضمن أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق.

وشددت إدارة كلية الهندسة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا أثناء تنظيم عملية دخول الطلاب، وكثف الأمن الإدارى من تواجده فى محيط الكلية لتنظيم عملية دخول الطلاب .

وانطلقت اليوم السبت أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق حيث أكد مكتب التنسيق أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب.

ويتاح أمام الطلاب تسجيل الرغبات من خلال جهاز الحاسب الآلى الشخصى للطالب المزود بالإنترنت على مدار الـ 24 ساعة، أو من خلال معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، حيث توفير الفنيين والإداريين لمساعدة الطلاب خلال تسجيل الرغبات.