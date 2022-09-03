التعليم العالى: ندرس وضع نظام موحد لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية

كتب ـ محمد صبحى

أكد الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة، أن يتم دراسة تطوير نظام القبول للجامعات الخاصة والأهلية بحيث يتم وضع نظام تنسيق يشمل كل الجامعات الخاصة والأهلية مجتمعة، بحيث تكون الفرص متساوية بين جميع الطلاب.

وأضاف الدكتور الغر خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى ، أن تنسيق الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية تبدأ الدراسة بها لأول مرة، وكان لابد من منحها الثقة لدى الجمهور، بأن هذه الجامعات لها طابع حكومى، وقررنا إلحاق الطلاب من خلال موقع التنسيق كان أمرا مطلوبا.

وتابع أمين مجلس الجامعات الخاصة، أنه تم قبول حوالى 14 ألف طالب فى الجامعات الأهلية الـ 12 الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية مع إتاحة التقديم لطلاب الشهادات المعادلة بشكل مباشر.