الإسكان: طرح محال وصيدليات للبيع بالمزاد العلنى بمدينة القاهرة الجديدة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، أنه تم طرح 9 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (١٢ م٢ : ٥٤ م٢) بأسواق دار مصر، المرحلة الثانية بقطاع الأندلس، وسكن مصر جنوب طريق القطامية/العين السخنة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين الموافق 19/9/2022.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز لمن يرغب من المواطنين في المشاركة بالمزاد.

وفي سياق متصل، صرح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم بيع 8 محال تجارية بأنشطة متنوعة وصيدليتين بأحياء المدينة بقيمة 20.5 مليون جنيه.