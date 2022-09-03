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تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. ما أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى؟

السبت، 03 سبتمبر 2022 09:23 ص
تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. ما أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى؟ تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتوعية طلاب المرحلة الثالثة من الحاصلين على الثانوية العامة، والمُتخلفين عن التسجيل من طلاب المرحلتين الأولى والثانية والطلاب المُستنفذين، بخطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسى 2022-2023؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم على تجنب أى أخطاء قد تحدث فى عملية التنسيق.
 
وقال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن المركز الإعلامى للوزارة أعد حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد تشمل كافة الأشكال التوضيحية (قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بالتنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة ) بهدف التيسير على الطلاب وإتمام تقديمهم للتنسيق الإلكترونى بكل يُسر خلال الفترة القادمة.
 
وأضاف المتحدث الرسمى، أن المركز الإعلامى سيقدم حملات توعية مماثلة لطلاب الشهادات الفنية خلال الفترة القادمة لمساعدتهم على التنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد بكل سهولة.
 
وأشار المتحدث الرسمى إلى وجود قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة فى جمهورية مصر العربية وعلى الطلاب مراجعتها حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية. 
 
وأضاف المُتحدث الرسمى أنه يمكن للطلاب مُتابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة القادمة من خلال ما ينشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامى للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما ينشر على الموقع الإلكترونى والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى على مواقع التواصل الاجتماعى 
 
وأجاب المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى، على تساؤل حول ما أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني؟
 
• الكمبيوتر الشخصى للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.
 
• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، بشرط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعى بما يضمن سلامة الجميع .
 

تنسيق المرحلة الثالثة

المرحلة الثالثة للتنسيق

تنسيق الجامعات 2022

موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق الالكترونى

اليوم السابع بلس



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