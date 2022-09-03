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الصحة : لقاح الأنفلونزا السنوى يستغرق أسبوعين لتكوين المناعة

السبت، 03 سبتمبر 2022 07:02 م
الصحة : لقاح الأنفلونزا السنوى يستغرق أسبوعين لتكوين المناعة لقاح الانفلونزا
وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا السنوى يستغرق لتكوين المناعة ما يقرب من أسبوعين بعد الحصول عليه ويمكن للجسم الاستفادة منه عند بدء موسم الأنفلونزا.

وقال الدكتور مصطفى محمدى رئيس مركز التطعيمات القومى بفاكسيرا، إن التطعيمات هى خط الدفاع الأول فى مواجهة الأمراض المعدية، وتابع: هى السبيل لكسر حلقة مهمة فى سلسلة انتقال العدوى وقطع الطريق لاستمرار المرض وبقاء انتشاره.

 

وأضاف الدكتور مصطفى محمدى، أنه يتوفر الآن لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد فى المركز الرئيسى وجميع مراكز تطعيمات فاكسيرا، وتابع: النوع المتوفر حاليا هو اللقاح الرباعى وسعر الجرعة 190 جنيها، وخدمة التطعيم 10 جنيهات.

 

وتابع: يعطى لقاح الإنفلونزا الموسمية بداية من عمر 6 شهور، ولمن هم أول مره لهم تلقى اللقاح، وعمرهم بين 6 شهور إلى 9 سنوات جرعتين بينهم شهر، مضيفا: ولمن هم 9 سنوات فما فوقها جرعه واحدة ولجميع الأعمار الجرعة ثابتة وهى ٢/١ مل ( الجرعة كاملة ) أيا كان السن أو عدد الجرعات ولا يوجد تقسيم للجرعة.


الصحة

لقاح الانفلونزا

المناعة



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